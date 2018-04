Facebook

Gama-Bonansea designer per Nike Sara Gama e Barbara Bonansea sono le colonne della Juventus e della Nazionale. Le bianconere si giocano lo scudetto con il Brescia, mentre l'Italia vola spedita verso la qualificazione ai Mondiali di Francia 2019, qualificazione fallita dagli uomini per Russia 2018: "Noi pensiamo al nostro obiettivo, ci dispiace che gli azzurri non parteciperanno al Mondiale", dicono in coro in esclusiva per Sportmediaset. Le due, difensore e attaccante, hanno partecipato all'evento Nike "Brothers of the World" allo Spazio Maiocchi dove hanno potuto realizzare la loro maglia personalizzata: "Per noi la maglia da calcio è una seconda pelle". >