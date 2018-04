Facebook

Coppa Italia Primavera: Al Torino il primo atto, il Milan si arrende al Filadelfia Il Torino si prende il primo atto della finale di Coppa Italia Primavera battendo 2-0 il Milan al Filadelfia. Dopo un primo tempo bloccato i granata colpiscono due volte in due minuti con Butic (53’) e Rauti (55’). I rossoneri provano ad accorciare le distanze ma il muro del Torino non crolla e per gli uomini di Coppitelli si materializza un grande vantaggio in vista del match di ritorno di venerdì prossimo a San Siro. >