Balotelli, 10 anni di carriera in foto Il 16 dicembre 2007 Mario Balotelli faceva il suo esordio in A a Cagliari con la maglia dell'Inter. Tre giorni dopo arrivò la doppietta in Coppa Italia contro la Reggina. Sei i titoli vinti con la maglia nerazzurra (tra cui 3 scudetti e una Champions) ma anche l'episodio della maglietta gettata a terra nella semifinale di coppa contro il Barcellona che fece infuriare i tifosi. Nel 2010 il passaggio in Premier al Manchester City di Mancini, l'allenatore che lo ha scoperto e lanciato: coi Citizens vince FA Cup il primo anno e il campionato il secondo. Nel gennaio 2013 Super Mario torna in Italia e approda al Milan segnando 12 gol in 13 gare e trascinando i rossoneri alla qualificazione in Champions. Nel 2014 di nuovo in Inghilterra, al Liverpool dove riceve molte critiche prima del passaggio, per la seconda volta, al Milan nell'agosto 2015. Infine il trasloco in Francia, al Nizza, nel 2016 dove sembra aver trovato, anche da un punto di vista personale, maggior stabilità. Resterà memorabile, con la maglia dell'Italia, la doppietta (e l'esultanza mostrando i muscoli) alla Germania nella semifinale degli Europei 2012. >