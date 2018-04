Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Baggio alla festa dei 116 anni del Vicenza C'era anche Roberto Baggio alla festa per i 116 anni del Vicenza Calcio, tenutasi al palasport cittadino, assieme anche ad altri biancorossi della storia, tra cui Paolo Rossi, Nevio Scala e Francesco Guidolin. "Dopo l'esperienza all'Inter avrei voluto tornare qui per concludere la carriera calcistica a casa, ma purtroppo questo non avvenne e per me fu una grande amarezza", il retroscena raccontato dal 'Divin Codino'. "Una volta chiusa la mia esperienza all'Inter, durata due stagioni - ha aggiunto - avevo 33 anni e stavo ancora molto bene: ho fatto di tutto per tornare in biancorosso, ma non si crearono le condizioni". >