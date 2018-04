Facebook

adidas: ecco le nuove scarpe adidas Football ha presentato le nuove scarpe



• Skystalker X17+ 360 SPEED, uno dei prodotti della collezione Skystalker insieme a NEMEZIZ e Predator. La nuova scarpa sarà indossata in campo da alcuni dei più fulgidi ambasciatori adidas, tra cui Gareth Bale, Luis Suárez e Gabriel Jesus.



• nuova audace livrea in nero, rosso e oro per NEMEZIZ 17+ 360 AGILITY, la scarpa da calcio progettata per migliorare le prestazioni dei giocatori più scattanti. La sua struttura si ispira al “taping”, il tipo di bendaggio usato comunemente nel mondo dello sport per garantire sicurezza, supporto e adattabilità. Questa nuova proposta si inserisce nel pack Skystalker, che include anche i modelli Predator e X.



