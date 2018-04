Facebook

Serie A, Napoli-Cagliari 3-0: le foto del match Continua la marcia inarrestabile del Napoli, che travolge il Cagliari e si conferma in testa al campionato a punteggio pieno (sette vittorie in sette partite). Al San Paolo finisce 3-0 per gli azzurri, che sbloccano la gara al 4' con Hamsik e poi raddoppiano al 40' con il rigore di Mertens. In apertura di ripresa arriva il tris di Koulibaly (47'), bravo a infilare Cragno sugli sviluppi di una punizione. >