Serie A, Gervinho trascina il Parma al successo sul Cagliari Un guizzo di Inglese e un eurogol di Gervinho regalano la seconda vittoria consecutiva al Parma e mandano ko il Cagliari: l’ex Chievo firma il vantaggio al 20’ a tu per tu con Cragno, l’ivoriano si prende la scena al 47’ con un coast to coast concluso con un violento destro sul primo palo. Nella 5ª giornata di Serie A i ducali passano 2-0 al Tardini e volano a 7 punti in classifica. Il Cagliari resta a quota 5. >