Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Serie A, Fiorentina-Cagliari 0-1: le foto Passo falso della Fiorentina, Cagliari ancora in lotta per la salvezza. Al Franchi la squadra di Pioli perde 1-0 con gli uomini di Lopez e vede allontanarsi l'Europa League. Gara complicata per la Viola, che patisce l'aggressività dei sardi e non riesce a imbastire il solito gioco. Decide tutto un gol al 37' di Pavoletti, perfettamente servito da Lykogiannis. A un turno dalla fine del campionato, il Cagliari sale a quota 36 punti. >