Napoli, pokerissimo al Cagliari e mini-fuga Nell'ultimo posticipo della 26a giornata di Serie A, il Napoli non sbaglia, travolge 5-0 il Cagliari e approfitta del rinvio di Juve-Atalanta per portarsi a +4. Alla Sardegna Arena c'è equilibrio solo fino al 29', quando Callejon sblocca la gara. Gli azzurri fanno 2-0 con Mertens nel finale di tempo (42'), poi dilagano nella ripresa con Hamsik (61'), Insigne (rigore al 73') e Mario Rui (90'). Per il Napoli è la 10a vittoria di fila in campionato. >