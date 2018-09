Facebook

Lautaro-Politano, l'Inter batte il Cagliari Vince ancora l'Inter, che trova il terzo successo consecutivo in campionato e sale a quota 13, in zona Champions, momentaneamente al terzo posto col Sassuolo. A San Siro il Cagliari si arrende 2-0: nel primo tempo il gol di Lautaro Martinez, al 12' con un bel colpo di testa. Nella ripresa i sardi trovano il pari con Dessena ma l'arbitro annulla dopo la revisione con il Var per un tocco di mano. Al 90' il raddoppio di Politano, con un bel sinistro. >