Serie A, Bologna-Toro 2-2: le foto Colpo in rimonta per il Bologna. Al Dall'Ara la squadra di Pippo Inzaghi pareggia 2-2 con il Toro, recuperando da un doppio passivo. Iago Falque sblocca la partita con un capolavoro di sinistro dal limite al 14', poi al 54' regala a Baselli la palla per il raddoppio. Una rete che sveglia i rossoblù, bravi a riaprire subito la gara con Santander al 59' e a pareggiare i conti con Calabresi al 77'. >