Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Iniesta e il Barcellona: insieme per sempre Il capitano Andrés Iniesta si è legato a vita al Barcellona. Il 33enne centrocampista terminerà la sua carriera con il club blaugrana, che per la prima volta nella sua storia ha firmato un contratto a tempo indeterminato con un calciatore. Grandi sorrisi in sala stampa e dentro il Camp Nou in questo giorno storico per i catalani che sui social hanno utilizzato l'hastagh #SempreIniesta (#SiempreIniesta in castigliano e #ForeverIniesta in inglese) per festeggiare. >