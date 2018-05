Facebook

Barcellona, è qui la festa Scatta la festa del Barcellona: Iniesta e compagni si sono concessi all'abbraccio dei loro tifosi e di tutta la città con la tradizionale sfilata sul bus scoperto per celebrare la conquista della Liga. La vittoria sul Deportivo ha consentito ai blaugrana di diventare campioni di Spagna per la 25a volta. Il barça festeggia anche il suo ottavo "doblete" (Liga più Coppa del re) con la parata iniziata al World Trade Center e terminata in Plaça Doctor Ignasi Barraquer, non lontano dal Camp Nou. Bandiere, coriandoli, musica e tantissimi applausi soprattutto per Andres Iniesta che ha annunciato l'addio al club a fine stagione dopo 17 anni. >