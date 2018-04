Facebook

Serie A: Atalanta-Chievo 1-0 Seconda vittoria consecutiva per l'Atalanta nella 23esima giornata di Serie A, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia i nerazzurri piegano il Chievo 1-0 grazie a un gol del difensore Mancini nella ripresa (72'). La Dea sale in classifica a -2 dal settimo posto della Sampdoria, ultima posizione valida per accedere in Europa League. Terza sconfitta consecutiva per il Chievo che resta a +5 sul terzultimo posto in classifica. >