Coppa Italia, Juventus-Atalanta 1-0: bianconeri in finale Nella semifinale di ritorno la Juventus batte 1-0 l'Atalanta all'Allianz Stadium e vola in finale di Coppa Italia, la quarta di fila per i bianconeri. Dopo lo 0-1 dell'andata firmato Higuain, a Torino decide un rigore di Pjanic al 75', concesso per una trattenuta di Mancini su Matuidi. In precedenza Gomez era stato fermato dal palo e Douglas Costa dalla traversa. Allegri se la vedrà con la vincente dell'altra semifinale tra Lazio e Milan. >