Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Bastoni, idolo social: biglietti ai tifosi della Dea Alessandro Bastoni è uno dei giovani più promettenti dell'Atalanta e prima della gara contro il Borussia è stato protagonista di una singolare vicenda con alcuni tifosi della Dea. Quattro supporter sconosciuti hanno contattato il difensore nerazzurro su Instagram, chiedendogli altrettanti biglietti per il big match di Europa League a Reggio Emilia. Richiesta che il giocatore ha esaudito, mandando in visibilio i quattro fortunati e conquistandosi un posto speciale nel cuore dei supporter dell'Atalanta. Ecco la ricostruzione dell'accaduto con tutte le tappe della conversazione in chat. >