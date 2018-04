Facebook

L'ex Pallone d'oro Owen si dà all'ippica Dal calcio all'ippica. A 37 anni Michael Owen si è cimentato come fantino al The Prince Countryside Fund, gara di beneficenza che si è tenuta ad Ascot. L'ex Pallone d'oro nel 2001, che si è ritirato dal mondo del pallone nel 2013, ha chiuso la gara al secondo posto. Una grande soddisfazione per lui, che ha perso 9 kg in tre settimane. "Mi è piaciuto abbastanza per dire che lo rifarei, ma ho quattro figli, non voglio farmi male" il commento dell'ex attaccante, premiato dal Principe Carlo e dalla moglie Camilla, Duchessa di Cornwall. >