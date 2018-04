Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Svezia-Italia per il Mondiale: il web non dimentica A pochi minuti dal sorteggio che ha riservato all'Italia di Ventura la Svezia nei playoff per accedere ai Mondiali di Russia 2018, sul web si sono, come sempre, scatenati commenti, ironie e pronostici. Su tutti, trionfa la voglia di vendicare il famoso biscotto di Euro 2004 quando il 2-2 tra gli svedesi e la Danimarca eliminò gli Azzurri di Trapattoni. Ma c'è anche chi dice di voler indebolire gli avversari rubando le matite dell'Ikea... >