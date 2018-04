Facebook

Qual. Mondiali: Italia, solo pari con la Macedonia Una brutta Italia si fa fermare sull'1-1 dalla Macedonia e deve ancora conquistarsi i playoff di novembre, ultimo treno per strappare il pass per il Mondiale di Russia. Al Grande Torino gli azzurri sbloccano la gara al 40' grazie a una zampata di Chiellini. Nella ripresa Insigne e compagni subiscono il pareggio dei macedoni al 77' di Trajkovski. Siamo secondi nel girone vinto dalla Spagna, ma non ancora certi di essere tra le migliori 8. >