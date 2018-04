Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

L'Italia riparte con Di Biagio Allenamento a ranghi ridottissimi per gli azzurri, radunati a Coverciano: in campo pochi giocatori - fra questi Rugani, Darmian, Zappacosta, Ogbonna, De Sciglio e Florenzi - mentre il resto del gruppo, reduce dalle partite di ieri, ha svolto lavoro di scarico in palestra. La sessione e' stata preceduta da un confronto nella palestra a fianco degli spogliatoi, tra Di Biagio, l'attuale staff azzurro e i giocatori. >