Italia-Svezia, ecco la maschera protettiva di Bonucci: le foto Leonardo Bonucci, reduce da una frattura non grave al setto nasale rimediata nella gara d'andata in Svezia, in campo a San Siro con una speciale maschera protettiva realizzata da Ortholabsport, società milanese che opera nel settore dell'ortopedia sportiva. La maschera - che pesa solamente 18 grammi - è in fibra di carbonio termoformato e resinato, leggero e facile da indossare, mentre la parte interna è in foam shock absorbing, un materiale che garantisce una perfetta aderenza con il volto. >