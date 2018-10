Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Amichevole, Italia-Ucraina 1-1: le foto del match Finisce in parità l'amichevole tra Italia e Ucraina, che allo stadio Marassi di Genova pareggiano 1-1. Gli azzurri dominano nel primo tempo però non trovano il gol anche grazie alle ottime parate di Pyatov. Nella ripresa, al 55', Bernardeschi realizza il vantaggio di sinistro ma la nazionale di Shevchenko trova presto il pari con Malinovskyi, bravo a girare in rete di sinistro (62'). >