Preolimpico Torino: l'Italbasket parte bene Come da pronostici, pur giocando un brutto primo tempo, l'Italia parte con il piede giusto nel torneo Preolimpico di Torino che mette in palio un pass per Rio 2016. Gli uomini di Messina hanno travolto 68-41 la Tunisia. Domani c'è la Croazia.