Olimpia Milano al raduno Grande entusiasmo (presenti circa 500 persone) ma anche uno striscione polemico contro la dirigenza alla presentazione della nuova Olimpia Milano sotto la guida di Jasmin Repesa. "In sette anni di gestione, una sola soddisfazione contro una squadra in liquidazione. Basta con l'incompetenza di questa dirigenza". "Non è il tempo delle parole. Ai tifosi chiedo solo di essere numerosi al Forum come negli ultimi due anni, al resto dobbiamo pensare noi - ha detto il coach dell'EA7 - Voglio riportare lo scudetto a Milano". "Non vogliamo farci trovare impreparati da un inizio di stagione che sarà ricco di appuntamenti e sfide - ha confermato il presidente Livio Proli -. Prima la Supercoppa, poi la tournée in America e la sfida avvincente ai Boston Celtics del 6 ottobre al Forum e infine campionato ed Eurolega. Dobbiamo poter contare su un roster profondo per dosare le energie. Il mio sogno è fare doppietta campionato e coppa Italia". >