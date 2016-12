Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

New Era-Nba avanti insieme New Era e la National Basketball Association (NBA) hanno annunciato oggi di aver ampliato la propria licensing partnership globale, che rende il brand fornitore ufficiale di cappellini di NBA, Women’s National Basketball Association (WNBA) e NBA Development League (NBA D-League). In virtù di questo accordo New Era produrrà in esclusiva i cappellini per gli eventi di punta della NBA, tra cui NBA Draft presented by State Farm®, Conference Finals e NBA Finals, con prodotti chiave come NBA Draft Cap e Official Locker Room Championship Cap. L’accordo pluriennale, che arriva nel corso del ventesimo anno di collaborazione tra NBA e New Era, includerà attivazioni marketing e retail sulle piattaforme della Lega e delle squadre. “Siamo partner della NBA da diversi anni e siamo entusiasti dell’opportunità di poter continuare a collaborare con una Lega così importante e con le sue eccezionali squadre,” dichiara Chris Koch, President & CEO di New Era. “Non vediamo l’ora di utilizzare i loghi delle franchigie e della Lega per proporre design e stili unici sia ai giocatori, sia ai fan.” Come parte dell’ampliata collaborazione, New Era ha lanciato la collezione 59FIFTY fitted per l’inizio della stagione 2016-17 e svelerà alcuni prodotti lifestyle durante l’NBA All-Star 2017 di New Orleans. New Era produrrà inoltre a livello internazionale tutti i modelli con i loghi attuali delle squadre, tra cui gli Snapback 9FIFTY. “Siamo molto contenti di ampliare il nostro rapporto con New Era e di esplorare nuovi modi per condividere prodotti premium con i nostri fan,” afferma Lisa Piken Koper, Vice President, Global Partnerships di NBA. “L’NBA Draft e le Finals rispecchieranno il nostro rinnovato approccio a questa categoria.” >