Nba: Warriors campioni, le foto della festa Golden State batte Cleveland 105-97 in gara 6 delle finali Nba, chiude la serie sul 4-2 e conquista il secondo titolo della sua storia, spezzando un digiuno che durava dal 1975. Curry e Iguodala, nominato Mvp delle finali, trascinano i Warriors con 25 punti a testa, a Cleveland non basta il solito LeBron James 'tuttofare': il numero 23 chiude la sua gara con 32 punti, 18 rimbalzi e 9 assist ma per il secondo anno consecutivo deve alzare bandiera bianca in finale. >