Nba: per Curry si mette male! Russell Westbrook segna 36 punti e gli Oklahoma City Thunder affondano i Golden State Warriors in gara4 delle finali Nba. Finisce 118-94 con la stella di Oklahoma che realizza una tripla doppia con 11 rimbalzi ed altrettanti assist. Thompson 26 punti per i Warriors. Curry si ferma a 19. Oklahoma ora è in vantaggio 3-1 nella serie e domani potrebbe chiudere con una vittoria in California. >