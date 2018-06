Facebook

Nba, i Warriors sono ancora campioni Golden State si conferma ancora una volta la più forte dell’intera Nba. In gara-4 i campioni in carica strapazzano Cleveland con un sonoro 108-85 e mettono le mani sul secondo anello consecutivo chiudendo la serie sul 4-0. Si concede il bis a un anno di distanza anche Kevin Durant, che viene premiato miglior giocatore delle Finals. Delusione per LeBron James, costretto ancora una volta ad assistere al trionfo dei Warriors. >