Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Nba: Golden State alle Finals Saranno i Warriors a sfidare i Cavaliers nelle Finals per la conquista dell'anello Nba. Golden State, infatti, trionfa nella Western Conference chiudendo la serie sul 4-1 contro i Rockets grazie al successo 104-90 in Gara-5. I Warriors tornano in una finalissima dopo 40 anni (l'ultima nel 1975 con successo per 4-0 sui Washington Bullets). A trascinare la franchigia californiana è il solito Stephen Curry con 26 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. >