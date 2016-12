Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Nba Finals: Golden State vince gara 1 Le Nba Finals iniziano con la vittoria di Golden State in gara 1. I Warriors hanno battuto 104-89 Cleveland restando sempre in controllo del match. Per i campioni in carica ben sette giocatori in doppia cifra con Livingston che, a sorpresa, è stato il migliore mettendo a segno 20 punti. Per l'mvp della stagione Curry solo 11 punti. Ai Cavs non è bastata la coppia composta da Irving (26 pt.) e LeBron James (23 pt.) >