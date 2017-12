Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Nba, ecco la raccolta di figurine Panini Non mancano le figurine di Danilo Gallinari e Marco Belinelli nella nuovissima collezione Panini “NBA Official Stickers Collection 2017-18”, dedicata alla più prestigiosa competizione del basket mondiale. Le immagini delle due stelle italiane sono infatti inserite nella raccolta insieme ai grandi protagonisti del torneo. La nuova raccolta, realizzata su licenza ufficiale della National Basketball Association (NBA), è articolata in 435 figurine maxi-formato (di cui 99 speciali metallizzate) da incollare nel coloratissimo album di 72 pagine, alle quali quest’anno si aggiunge una grande novità: insieme alle figurine, all’interno delle bustine sono contenute ben 100 trading card da gioco “NBA Adrenalyn XL”, tra cui anche quelle dei due campioni nostri connazionali. La collezione “NBA Official Stickers Collection 2017-18” è stata completamente ridisegnata e resa da Panini ancora più completa e coinvolgente: una raccolta che è anche un card game e permette agli appassionati di sfidarsi in emozionanti sfide “NBA Adrenalyn XL”, da giocarsi sul poster-gameboard spillato all’interno dell’album. Le card, che raffigurano i giocatori più forti del pianeta in spettacolari immagini in azione, contengono tre valori di gioco – attacco, difesa e controllo del gioco – e consentono di comporre quintetti con fuoriclasse del calibro di LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry, che si sfidano punto a punto. Alla collezione è associato il grande concorso “Con Panini vinci la NBA”*, che fino al 16 gennaio 2018 mette in palio premi immediati ogni giorno, tra cui palloni e canestri ufficiali Spalding, oltre a premi ad estrazione e al superpremio finale rappresentato da un viaggio per 2 persone negli Stati Uniti per assistere dal vivo ad un match della Regular Season della NBA. Per partecipare al concorso basta inserire i codici univoci stampati sul retro delle trading card “NBA Adrenalyn XL” all’interno del sito web www.vinciconpanini.it e scoprire subito l’esito del tentativo. Raggiungendo poi soglie crescenti di codici inseriti, ogni utente vedrà crescere le proprie possibilità di vincita nell’estrazione finale del superpremio. Il nuovo album “NBA Official Stickers Collection 2017-18” è, come da tradizione, una vera e propria guida in figurine al nuovo campionato NBA. Dopo la sezione introduttiva, che ripercorre gli highlights della passata stagione, ampio spazio è dedicato alla presentazione dei 30 team, divisi per Eastern e Western Conference. Ad ogni squadra è dedicata una doppia pagina, in cui è possibile applicare le figurine di 7 giocatori (con le statistiche dell’ultimo anno e quelle complessive in NBA), gli sticker speciali di 3 “Top Player” – di cui 2 metallizzate e una “illustrata” – oltre all’immancabile logo della franchigia in figurina metal e, per la prima volta, anche alla figurina del coach. La raccolta contiene inoltre numerose sezioni speciali, alcune delle quali ripercorrono il film della scorsa stagione nei suoi momenti più esaltanti. Pagine specifiche sono infatti dedicate all’All Star Games di febbraio 2017 a New Orleans, ai Playoffs e alle Finals 2017, ai campioni in carica Golden State Warriors e agli NBA Awards, oltre ad una carrellata dei principali Rookies che calcheranno i parquet statunitensi nella nuova stagione appena iniziata. La collezione “NBA Official Stickers Collection 2017-18”, è già in vendita in tutte le edicole. Una bustina contenente 5 figurine + 1 card “Adrenalyn XL” costa 1 euro, mentre l’album è disponibile all’interno di un blister contenente anche 5 bustine, uno speciale astuccio porta-card e il gameboard “Adrenalyn XL” al prezzo di 4,90 euro. >