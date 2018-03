Facebook

Nba, All Star Game: Mitchell re delle schiacciate Spettacolo all'All Star Game con l'attesissimo All Star Saturday. Come sempre il piatto forte sono state la gara delle schiacciate e la gara dei tiri da tre. Uno show nello show. La gara dei tiri dalla distanza è stata vinta da Devin Booker con un punteggio record di 28 punti su 34. Il giocatore dei Phoenix Suns ha battuto in finale Klay Thompson (25 punti) e Tobias Harris (17 punti). Il contest adrenalinico dedicato alle schiacciate se l'è aggiudicato invece Donovan Mitchell. Il giocatore di Utah ha dato vita a un vero e proprio show battendo nella finale a due Larry Nance Jr. >