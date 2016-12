Facebook

L'ultima sfida tra Kobe e LeBron La notte Nba regala l'ultima sfida tra Kobe Bryant e LeBron James. Il successo va ai Cavs che s'impongono sui Lakers per 120-108. Il fuoriclasse di Los Angeles, prossimo al ritiro a fine stagione, si toglie la soddisfazione però di segnare più dello storico rivale, 26 punti contro 24. Chi non smette di vincere è San Antonio, gli Spurs battono i Bulls 109-101. Successo anche per i Nuggets (ancora privi di Gallinari), 116-98 sui Suns. >