L'Olimpia festeggia gli 80 anni di Dan Peterson: le foto Una maglietta con il numero 80 sulla schiena. E' questo il regalo consegnato dalle mani di Giorgio Armani, patron dell'EA7 Milano, a Dan Peterson per celebrare gli 80 anni del coach per antonomasia. "Non sono certo pochi - le parole di Peterson di fronte alla standing ovation del Forum di Assago durante l'intervallo della sfida con l'Aris di Eurocup -. Il ricordo piu' bello con l'Olimpia? E' proprio la rimonta contro l'Aris in Coppa dei Campioni nel 1986 da -31. Ma non posso dimenticare la mia Banda Bassotti del 1979, una squadra magica". >