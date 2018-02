Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

L'Nba celebra l'Italia: Del Piero-Gallinari show I L.A. Clippers, in partnership con l’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles e in collaborazione con Universal Music Italia e con Italian National Tourist Board, hanno celebrato la scorsa notte la ‘Italian Heritage Night’, in occasione della sfida di regular season NBA tra i Clippers e i Minnesota Timberwolves allo Staples Center. Il match, preceduto dall’inno nazionale cantato dalla soprano italiano Elisabetta Russo, è stato arricchito, per tutta la sua durata, da brani della tradizione italiana e performance speciali come quella di Elettra Lamborghini, che ha svelato in anteprima il proprio singolo "Pem Pem". Altri elementi che hanno caratterizzato l’Italian Heritage Night sono stati gli speciali bobblehead di Danilo Gallinari destinati ai primi 10,000 fan arrivati allo Staples Center, t-shirt personalizzate, promozioni sulle pizze, gadget e molto altro. Anche la leggenda del calcio italiano e internazionale, nonché fan NBA di lunga data, Alessandro Del Piero era presente a bordocampo insieme a suo figlio. “Sono felice di essere qui a rappresentare la comunità italiana”, ha dichiarato Alex. >