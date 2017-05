Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Horace Grant, dopo Expo sarà in piazza Duomo La Nba sarà protagonista a Milano. Il leggendario Horace Grant sarà in piazza Duomo sabato 20 e domenica 21 giugno, in occasione della NBA Fan Zone presentata da Gatorade. L’evento combina divertenti gratuiti e attività interattive legate alla pallacanestro per i fan di tutte le età, con le performance della mascotte degli Atlanta Hawks ‘Harry the Hawk’, contest, gare del tiro da tre punti, musica e molto altro. La NBA Fan Zone dà la possibilità agli spettatori di provare in prima persona l’esperienza NBA, in un ambiente familiare e decisamente vitale. >