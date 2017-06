Facebook

Finals Nba: Golden State vince gara-1 Steph Curry e Kevin Durant: sono stati loro i protagonisti di gara-1 delle Finals Nba. I due, sul parquet amico, hanno trascinato Golden State al successo su Cleveland: 113-91. L'ex Oklahoma è stato il migliore con 38 punti, ma anche il numero 30 non è stato da meno con 28 punti, 10 assist e 6 rimbalzi. Warriors implacabili e i Cavs sono rimasti in partita solo per un tempo. Per LeBron James 28 punti, 15 rimbalzi e 8 assist. >