Eurolega: Olimpia battuta in Grecia Prima sconfitta stagionale per l'Olimpia Milano che cade 91-81 sul campo dell'Olympiacos e perde l'imbattibilità in Eurolega. L'EA7 Emporio Armani, reduce da 8 successi per iniziare l'annata in tutte le competizioni, scivola al Pireo contro i campioni di Grecia: match deciso da un parziale di 12-0 dei padroni di casa a cavallo degli ultimi due periodi. Per Milano, che tornerà in campo giovedì al Forum col Real Madrid, non bastano i 16 punti di Simon. >