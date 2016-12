Facebook

Basket, Milano campione d'Italia: le foto della festa A due anni di distanza dall'ultimo trionfo Milano si riprende lo scettro del basket italiano. In gara-6 della finale scudetto l'EA7 espugna per la prima volta Reggio Emilia (74-70 il punteggio), chiude la serie sul 4-2 e conquista di nuovo il titolo di campione d'Italia: è il 27esimo titolo della propria storia. In un PalaBigi gremito non basta il cuore della Grissin Bon, decisive per i meneghini le prove di Gentile (16 punti) e Simon (15). >