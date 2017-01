Facebook

Basket, Milano cade ancora in Eurolega L'Olimpia Milano accarezza il sogno dell'impresa alla Ulker Sports Arena di Istanbul ma si deve arrendere al Fenerbahce che si impone 86-79 dopo un finale thrilling. Per la squadra di Repesa, che ha comunque mostrato segnali incoraggianti, si tratta della nona sconfitta di fila in Eurolega, l’11esima complessiva: non bastano i 20 punti di Kalnietis e un ottimo McLean. Tra i turchi brilla Gigi Datome: per lui 17 punti e 3/5 dall'arco dei tre punti. >