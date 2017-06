Facebook

Basket, incubo EA7: Trento in finale Al Forum in gara 5 l'Olimpia Milano finisce ancora ko: un 82-102 senza appello che suona come un fallimento colossale per i campioni d'Italia in carica. La squadra di Buscaglia chiude con pieno merito la serie sul 4-1 e conquista la finale scudetto per la prima volta nella sua storia