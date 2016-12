Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Basket: flop Milano in Eurocup, Trento in semifinale L'Olimpia Milano dice addio all'Eurocup, mentre la favola di Trento continua. Dopo aver vinto la gara di andata di 10 punti, la squadra di Buscaglia si ripete anche al Forum di Assago e vola in semifinale, grazie a una prestazione superlativa che non lascia scampo a Gentile e compagni, battuti in scioltezza 92-79. Top scorer della serata Sutton con 20 punti. L'EA7 paga la disastrosa serata da 3 punti (solo 8/30). >