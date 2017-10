Facebook

Basket, Eurolega: esordio amaro per l'Olimpia La nuova Olimpia perde, ma convince. A Mosca, in un impegno sulla carta quasi proibitivo contro la corazzata CSKA, una delle candidate alla vittoria in Eurolega, arriva una grande prestazione. Il primo tempo è dominato dai ragazzi di Pianigiani, che all'intervallo chiudono con un vantaggio di +10. Nella seconda metà, però, esce fuori il talento dei russi ,che sfruttano le troppe palle perse di Milano e rimontano, chiudendo la partita sul 93-84. >