Basket, countdown per la Coppa Italia Otto squadre e tre giorni di gare per decidere chi alzerà al cielo la prossima Coppa Italia: dal 19 al 21 febbraio il Forum d'Assago diventerà la capitale del basket italiano. Le migliori otto squadre del girone d'andata si affronteranno in gara secca: si comincia venerdì con Pistoia-Trento (ore 12), poi Cremona-Sassari (15,15), Reggio Emilia-Avellino (18,15) e infine Milano-Venezia (20,45). >