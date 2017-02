Facebook

All Star Nba: Glenn Robinson III show Notte di divertimento puro allo Smoothie King Center di New Orleans dove il programma dell'edizione 2017 dell'All Star Game di Nba prevedeva la gara di schiacciate, lo Slam Dunk Contest: ad aggiudicarsela è Glenn Robinson III, guardia dei Pacers, che riporta così il titolo in Indiana dopo 13 anni. Arriva dagli Houston Rockets invece il nuovo campione del tiro da tre punti: è Eric Gordon, che la spunta in finale contro Kyrie Irving. >