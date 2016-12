Facebook

All Star Game da record. Il saluto di Kobe L'All Star Game dei record resta ad Ovest: Curry e soci si confermano campioni battendo 196-173 le stelle dell'Est in un match che fa registrare il massimo punteggio nella storia della competizione. Se l'MVP della serata va a Westbrook, il leader di Indiana Paul George segna 41 punti, uno solo in meno del record di Wilt Chamberlain. Ma gli applausi dell'Air Canada Centre sono tutti per Kobe Bryant, che lascia da vincente dopo 15 All Star Game. >