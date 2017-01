Facebook

All Star Game 2017, ecco i quintetti L'All Star Game ha i suoi protagonisti. Sono stati resi noti i quintetti che il 19 febbraio si sfideranno allo Smoothie King Center di New Orleans. Per la Eastern Conference sono stati selezionati Curry, Davis, Durant, Harden e Leonard con la clamorosa esclusione di Westbrook, che figura tra le riserve. Per la Western Conference ci sono Lebron James, che ha ottenuto il maggior numero di voti, Irving, Antetokounmpo, Butler e DeRozan. >