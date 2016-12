Facebook

Ecco le pallavoliste più belle al mondo C'è un'italiana tra le dieci pallavoliste più sexy del mondo. Si tratta di Marta Menegatti, 25 anni di Ariano Polesine, fresca vincitrice dell'oro internazionale all'Open di Sochi. E dopo il primo oro in un torneo internazionale di beach volley, arriva anche il bronzo assegnato dagli inglesi di 'The richest', che le hanno preferito soltanto le americane Rachel Wacholder e Gabrielle Reece, note anche per la loro carriera di modelle. La grande esclusa è Francesca Piccinini, che a sorpresa non trova posto tra le migliori 10. >