America's Cup: trionfa New Zealand Emirates Team New Zealand conquista la 35esima edizione della America's Cup. I Kiwi chiudono i conti sul punteggio finale di 7-1 nei confronti del defender statunitense Bmc Oracle Racing nella nona e decisiva regata. Il trofeo ritorna così ad Auckland dopo 14 anni. Le condizioni di scarso vento agevolano il compito di Peter Burling che sfrutta il primo match point in un'altra regata a senso unico dopo i due larghissimi successi di domenica. >