Tennis: Djokovic re di Roma Novak Djokovic cala il poker: il fenomeno serbo trionfa per la quarta volta in carriera agli Internazionali d'Italia battendo in finale in due set Roger Federer. Sulla terra rossa del Foro Italico il numero uno al mondo, campione in carica, si impone 6-4, 6-3 in appena un'ora e un quarto, confermandosi un rullo compressore: quarto Masters 1000 vinto quest'anno su quattro disputati, oltre agli Austrlian Open; per lo svizzero invece Roma resta tabù. >